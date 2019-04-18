Notre-dame: a história em chamas e a perda para o turismo

Com mais de 13 milhões de visitantes por ano, a Catedral de Notre Dame, ou Nossa Senhora de Paris, é uma das que mais se destaca entre as inúmeras atrações que a cidade de Paris, na França, proporciona a seus turistas. O monumento voltou a ser tema de discussão após o grande incêndio que atingiu o local esta semana.
A "flecha", torre mais alta da catedral, por exemplo, desmoronou, mas a estrutura do prédio foi salva, segundo os bombeiros. É sobre este importante monumento - e sua importância para a história e turismo - que Edson Ruy fala no Viaje na CBN desta quinta-feira (18).
Viaje na CBN - Edson Ruy - 18-04-19