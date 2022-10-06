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Viaje na CBN

No clima da Copa, o que fazer e os atrativos turísticos do Catar!

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 12:04

Publicado em 

06 out 2022 às 12:04
Doha, no Catar
Doha, no Catar Crédito: Pixabay
A Copa do Mundo do Catar será realizada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano. Este é o primeiro Mundial em um país do Oriente Médio. Localizado na Ásia Ocidental, em uma península ao norte do Golfo Pérsico e fronteiriça à Arábia Saudita, a região de planície árida conta com pouco mais de 2,7 milhões de habitantes. É sobre o local que o comentarista Edson Ruy fala nesta edição do "Viaje na CBN". O que pode ser feito de turismo por lá e seus atrativos? Ele dá as pistas!
Viaje na CBN - 06-10-22
"O Catar está lá no Oriente Médio e é o primeiro país a receber, no Oriente Médio, uma Copa do Mundo e tem muita coisa bacana pra fazer lá. Primeiro que lá é super, hiper moderno. Mas, além disso, tem programas ligados à natureza, como desertos. Também há muitos shoppings, praias (mares maravilhosos). Uma curiosidade: o Qatar é menor que o estado do Sergipe", explica. Com apenas 11.610 km² de extensão, o Catar tem praticamente metade do estado de Sergipe, com 21.910 km² e considerado o menor estado brasileiro. Ouça a conversa completa!

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