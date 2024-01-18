New York Times: Brasília entre os 52 melhores destinos do mundo para se visitar em 2024

Nesta edição do Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia que o Brasil ocupa uma vaga no ranking do jornal "The New York Times", que elegeu os 52 melhores destinos para se visitar em 2024. Brasília foi a cidade escolhida este ano, ocupando a 32º posição na lista. A capital brasileira foi descrita pela publicação como uma região "ofuscada por destinos mais extravagantes, como Rio de Janeiro e Bahia", mas que também tem pontos positivos, como a Esplanada dos Ministérios, onde ficam os edifícios futuristas, os espelhos d'água e os arcos.