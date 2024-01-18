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Viaje na CBN

New York Times: Brasília entre os 52 melhores destinos do mundo para se visitar em 2024

Acompanhe os detalhes com o comentarista Edson Ruy

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 12:12

Publicado em 

18 jan 2024 às 12:12
Ponte Juscelino Kubitschek, também conhecida como Ponte JK ou Terceira Ponte
Ponte Juscelino Kubitschek, também conhecida como Ponte JK ou Terceira Ponte Crédito: Pixabay
Nesta edição do Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia que o Brasil ocupa uma vaga no ranking do jornal "The New York Times", que elegeu os 52 melhores destinos para se visitar em 2024. Brasília foi a cidade escolhida este ano, ocupando a 32º posição na lista. A capital brasileira foi descrita pela publicação como uma região "ofuscada por destinos mais extravagantes, como Rio de Janeiro e Bahia", mas que também tem pontos positivos, como a Esplanada dos Ministérios, onde ficam os edifícios futuristas, os espelhos d'água e os arcos.
De acordo com informações do portal "G1", o primeiro lugar, inclusive, ficou com a ampla região entre as praias de Mazatlán, no México, e as enseadas escarpadas de Maberly, Newfoundland, ambas na América do Norte. Isso porque o território será palco para o Festival Portal Eclipse, no dia 8 de abril, a ser transmitido pela NASA. A lista completa pode ser acessada no portal G1. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 18-01-24

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