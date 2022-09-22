Não são apenas praias: conheça o México e os seus encantos!

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy nos leva a uma viagem pelo México, país pelo qual ele passou nas últimas semanas. Vamos um diário de bordo! "O ideal, quando a gente fala do México, é falar além do que são as as praias. O destino é conhecido, claro, pelas praias, perto do Caribe, e perto do Pacífico. Mas um outro destaque, por exemplo, são as cidades históricas e locais como San Miguel de Allende, a gastronomia. A Cidade do México está super bacana, muitos museus, e bem organizada, com muitos atrativos e novas atrações", explica. Ouça a conversa completa!