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Viaje na CBN

Não são apenas praias: conheça o México e os seus encantos!

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 11:59

Publicado em 

22 set 2022 às 11:59
Bandeira do México
Bandeira do México Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy nos leva a uma viagem pelo México, país pelo qual ele passou nas últimas semanas. Vamos um diário de bordo! "O ideal, quando a gente fala do México, é falar além do que são as as praias. O destino é conhecido, claro, pelas praias, perto do Caribe, e perto do Pacífico. Mas um outro destaque, por exemplo, são as cidades históricas e locais como San Miguel de Allende, a gastronomia. A Cidade do México está super bacana, muitos museus, e bem organizada, com muitos atrativos e novas atrações", explica. Ouça a conversa completa!
Viaje na CBN - 22-09-22

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