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Viaje na CBN

Não é só para os Dias dos Namorados: conheça destinos românticos para conhecer a dois!

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 12 de Junho de 2025 às 12:03

Publicado em 

12 jun 2025 às 12:03
Santa Teresa fica toda florida durante o mês de setembro Crédito: Junior Follador/Prefeitura de Santa Teresa
Nesta edição do “Viaje na CBN”, o clima também é de romantismo! O comentarista Edson Ruy traz como destaque opções de destinos românticos pelo Brasil, pelo mundo e, claro, no Espírito Santo. E quem disse que são apenas destinos que podem ser visitados em datas temáticas, como o Dia dos Namorados? Entre os destaques estão:
CBN - Viaje na CBN - 12-06-25.mp3
Campos do Jordão (Serra da Mantiqueira/SP)
Urubici (Santa Catarina)
Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul)
Cumbuco (Fortaleza/CE)
Natal (Rio Grande do Norte)
Mendoza (Argentina)
Bariloche
Buenos Aires
Montevidéu (Uruguai)
Pedra Azul
Santa Teresa

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