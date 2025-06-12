Não é só para os Dias dos Namorados: conheça destinos românticos para conhecer a dois!

Nesta edição do “Viaje na CBN”, o clima também é de romantismo! O comentarista Edson Ruy traz como destaque opções de destinos românticos pelo Brasil, pelo mundo e, claro, no Espírito Santo. E quem disse que são apenas destinos que podem ser visitados em datas temáticas, como o Dia dos Namorados? Entre os destaques estão:
CBN - Viaje na CBN - 12-06-25.mp3
Campos do Jordão (Serra da Mantiqueira/SP)
Urubici (Santa Catarina)
Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul)
Cumbuco (Fortaleza/CE)
Natal (Rio Grande do Norte)
Mendoza (Argentina)
Bariloche
Buenos Aires
Montevidéu (Uruguai)
Pedra Azul
Santa Teresa