"Não aceitamos dinheiro": países estão aceitando cada vez menos papel moeda

Nesta edição do "Viaje na CBN", Edson Ruy traz como destaque a informação de que cada vez mais países estão deixando de aceitar o dinheiro físico como forma de pagamento. Com esses países aceitando cada vez menos moedas físicas, cartões de débito internacionais viraram solução para viajantes. Suécia, Finlândia, Inglaterra, Austrália e Holanda são alguns dos exemplos. Muitos especialistas acreditam que em breve alguns países eliminarão até 100% o papel moeda e todas as transações serão de forma digital.