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Viaje na CBN

"Não aceitamos dinheiro": países estão aceitando cada vez menos papel moeda

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 12:08

Publicado em 

18 ago 2022 às 12:08
Dólar
Dólar Crédito: Pexels
Nesta edição do "Viaje na CBN", Edson Ruy traz como destaque a informação de que cada vez mais países estão deixando de aceitar o dinheiro físico como forma de pagamento. Com esses países aceitando cada vez menos moedas físicas, cartões de débito internacionais viraram solução para viajantes. Suécia, Finlândia, Inglaterra, Austrália e Holanda são alguns dos exemplos. Muitos especialistas acreditam que em breve alguns países eliminarão até 100% o papel moeda e todas as transações serão de forma digital. 
Viaje na CBN - 18-08-22

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