Nada de home! Trabalhar em 'resort office' vira tendência

A pandemia permanece, as tendências mudam! Se antes, a rotina se tornou o "home office", agora os resorts devem entrar na onda: o "resort office". Muitos hotéis da categoria criaram espaços de trabalho e estudo dentro de suas estruturas, que permitem que os hóspedes cumpram suas obrigações profissionais e escolares ao mesmo tempo em que curtem um ambiente de viagem. Esse é o assunto de Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. Será que a tendência pega? E como escolher o resort ideal? Ouça a análise completa de Edson Ruy!