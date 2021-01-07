Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

EFEITOS DA PANDEMIA

Nada de home! Trabalhar em 'resort office' vira tendência

Ouça a análise do comentarista Edson Ruy!

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 13:13

Publicado em 

07 jan 2021 às 13:13
A pandemia permanece, as tendências mudam! Se antes, a rotina se tornou o "home office", agora os resorts devem entrar na onda: o "resort office". Muitos hotéis da categoria criaram espaços de trabalho e estudo dentro de suas estruturas, que permitem que os hóspedes cumpram suas obrigações profissionais e escolares ao mesmo tempo em que curtem um ambiente de viagem. Esse é o assunto de Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. Será que a tendência pega? E como escolher o resort ideal? Ouça a análise completa de Edson Ruy!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pecuária brasileira na 'lista suja': o que EUA dizem sobre trabalho forçado no Brasil ao propor mais tarifas
Imagem BBC Brasil
Anvisa manda recolher lote de água Crystal por presença de bactéria; entenda
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Motocilista morre em acidente envolvendo ônibus do Transcol no Contorno, em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados