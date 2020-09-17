Na retomada do turismo, estabelecimentos se adaptam a nova realidade

Em meio à flexibilização das medidas tomadas por conta da pandemia do novo coronavírus, um dos setores mais afetados - o turismo - volta a se movimentar para atrair turistas no processo de reabertura de parques, restaurantes, bares e pontos turísticos. Mas, mesmo com a retomada, a responsabilidade sanitária e os protocolos de combate à covid-19 não poder ser deixados de lado, e os empresários do ramo buscam se adequar a nova realidade. Uma das iniciativas é o "Turismo Responsável, Limpo e Seguro", lançado pelo Ministério do Turismo e que já conta com a participação de 442 empresas de quinze segmentos do setor, de acordo com a Secretaria de Estado do Turismo. O selo é uma garantia dada ao turista de que o local cumpre protocolos específicos para a prevenção da Covid-19.