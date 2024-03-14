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Viaje na CBN

Milhas: o que são e como funcionam!

Ouça as melhores estratégias com o comentarista Edson Ruy

Publicado em 14 de Março de 2024 às 12:02

Publicado em 

14 mar 2024 às 12:02
Férias, Viagem, Mesa de Escritório, Avião
Férias, Viagem, Mesa de Escritório, Avião Crédito: Pixabay
O tema em destaque nesta edição do "Viaje na CBN" é sugestão do ouvinte José Rafael. Ele traz a seguinte mensagem: "Aprender a usar milhas. Mudou meu jeito de viajar". Pensando nisso, o comentarista Edson Ruy explica o que são as milhas. De forma geral, as milhas são como uma retribuição das companhias aéreas a clientes pelo uso de seus serviços, uma moeda de troca: quanto mais viagens ou serviços eu adquiro, mais milhas eu acumulo. Outros caminhos, segundo informações do portal "G1", que dão acesso a milhas são o acúmulo de pontos por meio do uso cartão de crédito e/ou de compras de produtos e serviços em lojas parceiras dos programas de recompensas dos próprios bancos. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 14-03-24

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