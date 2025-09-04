Mau comportamento? Passageiro é tirado de voo por ouvir música alta!

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia que um voo da Latam que seguia de Santiago, no Chile, para Fortaleza teve que desviar a rota e fazer um pouso não previsto em Brasília devido ao "mau comportamento" de um passageiro. O caso aconteceu no domingo (31) e terminou com a intervenção da PF (Polícia Federal). O passageiro estava ouvindo música alta no celular e se movimentando pelo corredor atrapalhando outros passageiros, além de desrespeitar as recomendações da tripulação. Mas, afinal, o que pode e o que não pode fazer durante uma viagem aérea? Como as companhias pelo mundo lidam com esse tipo de situação? O comentarista analisa. Ouça a conversa completa!