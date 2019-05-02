Manual de etiqueta para turistas: dicas para não fazer feio na viagem

Fazer uma viagem internacional pode ser o sonho de qualquer turista. Certo? Mas é bom que se fique atento para evitar gafes e “micos” quando se está em outro país, por exemplo. Este é o tema do Viaje na CBN desta quinta-feira (02), com o comentarista Edson Ruy. Ouvindo especialistas, a plataforma “Boa Viagem Turismo” listou alguns dos principais micos. Confira!
- Em templos: Use roupas apropriadas em templos religiosos e não fotografe pessoas rezando;
- Em museus: não chegue muito perto das peças e faça silêncio;
- Em parques: não fure filas e siga o fluxo nas atrações;
- Em albergues: respeite o sono dos colegas de quarto e não mexa na comida dos outros.
Viaje na CBN - Edson Ruy - 02-05-19