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VIAJE NA CBN

Manual de etiqueta para turistas: dicas para não fazer feio na viagem

Ouça o quadro Viaje na CBN, com Edson Ruy

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 12:38

Publicado em 

02 mai 2019 às 12:38
Fazer uma viagem internacional pode ser o sonho de qualquer turista. Certo? Mas é bom que se fique atento para evitar gafes e “micos” quando se está em outro país, por exemplo. Este é o tema do Viaje na CBN desta quinta-feira (02), com o comentarista Edson Ruy. Ouvindo especialistas, a plataforma “Boa Viagem Turismo” listou alguns dos principais micos. Confira!
- Em templos: Use roupas apropriadas em templos religiosos e não fotografe pessoas rezando;
- Em museus: não chegue muito perto das peças e faça silêncio;
- Em parques: não fure filas e siga o fluxo nas atrações;
- Em albergues: respeite o sono dos colegas de quarto e não mexa na comida dos outros.
 
Viaje na CBN - Edson Ruy - 02-05-19

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