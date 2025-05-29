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Viaje na CBN

Mangá que "prevê" terremoto provoca onda de cancelamentos de viagens ao Japão

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 29 de Maio de 2025 às 11:51

Publicado em 

29 mai 2025 às 11:51
Japão
Japão Crédito: Pixabay
O Japão vem sofrendo com um cancelamento em massa de reservas feitas por turistas de todo o mundo, especialmente do leste asiático, para o mês de julho, por conta da 'previsão' de um mangá que um megaterremoto atingiria o país neste mês. O 'culpado' é o quadrinho 'The Future I Saw', criado por Ryo Tatsuki e lançado pela primeira vez em 1999. A história do temor começou porque, dentro da primeira versão da HQ, ele fala um 'grande desastre' em março de 2011. Naquele mês e ano, o país sofreu com tsunami e terremotos que mataram mais de 18 mil pessoas. Uma nova previsão agora inclui o risco para o mês de julho deste ano. Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje Na CBN - 5.33s - 29-05-25.mp3

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