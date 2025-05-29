Mangá que "prevê" terremoto provoca onda de cancelamentos de viagens ao Japão

O Japão vem sofrendo com um cancelamento em massa de reservas feitas por turistas de todo o mundo, especialmente do leste asiático, para o mês de julho, por conta da 'previsão' de um mangá que um megaterremoto atingiria o país neste mês. O 'culpado' é o quadrinho 'The Future I Saw', criado por Ryo Tatsuki e lançado pela primeira vez em 1999. A história do temor começou porque, dentro da primeira versão da HQ, ele fala um 'grande desastre' em março de 2011. Naquele mês e ano, o país sofreu com tsunami e terremotos que mataram mais de 18 mil pessoas. Uma nova previsão agora inclui o risco para o mês de julho deste ano. Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!