Mais tecnologia e natureza: a nova "cara" dos hotéis para o turismo

O mundo todo passa por constantes processos de transformação, e neste ano, especialmente, houve a intensificação dessas mudanças por conta da pandemia do novo coronavírus. Levando essas transformações para o setor de viagens, você já imaginou como serão os hotéis do futuro? Assunto para o comentarista Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. O comentarista explica que, no mundo pós-covid, o foco será em saúde e bem-estar para garantir segurança sanitária aos hóspedes. Além disso, é claro, a tecnologia vai impactar em novas estruturações, com o uso de sistemas wireless e bluetooth - sem contato, e robôs. Confira!