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VIAJE NA CBN

Mais tecnologia e natureza: a nova "cara" dos hotéis para o turismo

Ouça a participação de Edson Ruy

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 12:39

Publicado em 

19 nov 2020 às 12:39
O mundo todo passa por constantes processos de transformação, e neste ano, especialmente, houve a intensificação dessas mudanças por conta da pandemia do novo coronavírus. Levando essas transformações para o setor de viagens, você já imaginou como serão os hotéis do futuro? Assunto para o comentarista Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. O comentarista explica que, no mundo pós-covid, o foco será em saúde e bem-estar para garantir segurança sanitária aos hóspedes. Além disso, é claro, a tecnologia vai impactar em novas estruturações, com o uso de sistemas wireless e bluetooth - sem contato, e robôs. Confira!
Viaje na CBN - 19-11-20
- Acesso ao quarto sem toque e sem contato
- Refeições pop-up, garçons robóticos
- Trazer as áreas externas para dentro
- Quartos projetados para a convivência

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