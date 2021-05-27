Maioria dos brasileiros só vai viajar ao exterior após tomar vacina

Cerca de sete em cada dez brasileiros afirma que não faria uma viagem ao exterior sem estar vacinado contra a Covid-19. Os dados são de um levantamento do site de reservas de hospedagens "Booking.com" sobre a intenção de viajar em meio à pandemia. Mas isso não quer dizer que viagens internacionais não estão fazendo falta. A pesquisa aponta que 48% dos entrevistados mencionam um impacto negativo na saúde mental e 64% comentam que se sentiram presos em suas próprias casas devido às restrições de viagem. Assunto para Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN!