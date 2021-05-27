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Viaje na CBN

Maioria dos brasileiros só vai viajar ao exterior após tomar vacina

Ouça a análise do nosso comentarista Edson Ruy

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 11:58

Publicado em 

27 mai 2021 às 11:58
Viagem, viagem internacional, avião, continentes
Brasileiros só querem viajar para o exterior depois de vacinados Crédito: Andrea Piacquadio/Pexels
Cerca de sete em cada dez brasileiros afirma que não faria uma viagem ao exterior sem estar vacinado contra a Covid-19. Os dados são de um levantamento do site de reservas de hospedagens "Booking.com" sobre a intenção de viajar em meio à pandemia. Mas isso não quer dizer que viagens internacionais não estão fazendo falta. A pesquisa aponta que 48% dos entrevistados mencionam um impacto negativo na saúde mental e 64% comentam que se sentiram presos em suas próprias casas devido às restrições de viagem. Assunto para Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN! 
Viaje na CBN - 27-05-21.mp3

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