Machu Picchu corre risco de perder título de maravilha do mundo; entenda

Um dos principais símbolos turísticos do Peru, Machu Picchu pode está ameaçado de perder o título de sete maravilhas do mundo moderno. Comunicado divulgado nas últimas semanas da organização New7Wonders lançou um alerta: sem medidas urgentes, o icônico sítio arqueológico corre o risco de perder o status que há quase duas décadas ostenta com orgulho. Segundo o Infobae, Machu Picchu enfrenta uma série de problemas interligados que comprometem tanto a preservação do patrimônio, quanto a experiência dos visitantes. A pressão turística é uma das maiores preocupações: o número de viajantes frequentemente ultrapassa a capacidade de suporte da cidade, provocando desgaste nas trilhas, nas estruturas e impactando o ambiente e a cultura local. Muitos turistas relatam superlotação, longas filas e restrições de acesso a determinadas áreas. As informações são de "O Globo". Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!