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Viaje na CBN

Machu Picchu corre risco de perder título de maravilha do mundo; entenda

Ouça as explicações do comentarista Edson Ruy

Publicado em 02 de Outubro de 2025 às 12:05

Publicado em 

02 out 2025 às 12:05
Machu Picchu
Machu Picchu Crédito: Arquivo A Gazeta
Um dos principais símbolos turísticos do Peru, Machu Picchu pode está ameaçado de perder o título de sete maravilhas do mundo moderno. Comunicado divulgado nas últimas semanas da organização New7Wonders lançou um alerta: sem medidas urgentes, o icônico sítio arqueológico corre o risco de perder o status que há quase duas décadas ostenta com orgulho. Segundo o Infobae,  Machu Picchu enfrenta uma série de problemas interligados que comprometem tanto a preservação do patrimônio, quanto a experiência dos visitantes. A pressão turística é uma das maiores preocupações: o número de viajantes frequentemente ultrapassa a capacidade de suporte da cidade, provocando desgaste nas trilhas, nas estruturas e impactando o ambiente e a cultura local. Muitos turistas relatam superlotação, longas filas e restrições de acesso a determinadas áreas. As informações são de "O Globo". Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Viaje na CBN - 02-10-25

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