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Viaje na CBN

Lugares temáticos para conhecer no clima de Páscoa

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 12:02

Publicado em 

17 abr 2025 às 12:02
Páscoa
Páscoa Crédito: Pixabay
Nesta edição de Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy apresenta uma lista de locais que promovem aquele clima de Páscoa! São destinos temáticos, como Gramado e Campos do Jordão. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 17-04-25.mp3

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