Lugares temáticos para conhecer no clima de Páscoa

Nesta edição de Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy apresenta uma lista de locais que promovem aquele clima de Páscoa! São destinos temáticos, como Gramado e Campos do Jordão. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 17-04-25.mp3
Publicado em 17 de Abril de 2025 às 12:02
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta