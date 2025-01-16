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Viaje na CBN

Londres eleita o melhor destino para viajar em 2025

Ela desbancou Dubai e conquistou a liderança no ranking dos 25 melhores destinos, divulgado pela plataforma Tripadvisor

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 12:37

Publicado em 

16 jan 2025 às 12:37
Londres é a capital da Inglaterra e do Reino Unido
Londres é a capital da Inglaterra e do Reino Unido Crédito: Freepik
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia que Londres desbancou Dubai e conquistou a liderança no ranking dos 25 melhores destinos de viagem de 2025, divulgado pela plataforma de viagens norte-americana Tripadvisor. Nenhum destino brasileiro foi incluído na lista. Após liderar a disputa por três anos consecutivos, a cidade nos Emirados Árabes Unidos acabou ficando em terceiro lugar, sendo ultrapassada também por Bali, na Indonésia, que conquistou a segunda posição. O ranking faz parte da Travelers' Choice Awards (premiação escolhida pelos viajantes, na tradução livre), que seleciona os melhores destinos do mundo com base nas classificações e avaliações deixadas por viajantes no site da Tripadvisor ao longo de um ano (de 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024). As informações são do "G1". Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 16-01-25.mp3

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