Londres eleita o melhor destino para viajar em 2025

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia que Londres desbancou Dubai e conquistou a liderança no ranking dos 25 melhores destinos de viagem de 2025, divulgado pela plataforma de viagens norte-americana Tripadvisor. Nenhum destino brasileiro foi incluído na lista. Após liderar a disputa por três anos consecutivos, a cidade nos Emirados Árabes Unidos acabou ficando em terceiro lugar, sendo ultrapassada também por Bali, na Indonésia, que conquistou a segunda posição. O ranking faz parte da Travelers' Choice Awards (premiação escolhida pelos viajantes, na tradução livre), que seleciona os melhores destinos do mundo com base nas classificações e avaliações deixadas por viajantes no site da Tripadvisor ao longo de um ano (de 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024). As informações são do "G1". Ouça a conversa completa!