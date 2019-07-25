Jornalista compartilha experiência de viagem pela Tailândia

A Tailândia, uma monarquia do Sudeste Asiático, é um país muito procurado por turistas por conta de suas praias paradisíacas e cenários deslumbrantes. Quem conta sua história de viagem, agora, no Viaje na CBN, é a jornalista Anny Giacomin. Ela viajou para a Tailândia em 2015, entre os meses de novembro e dezembro, e experienciou um roteiro repleto de surpresas.
Anny conta planejou bastante a viagem, gastou pouco com as passagens, e menos ainda durante a viagem, já que, segundo ela, a Tailândia é um “país barato”. Um dos momentos mais marcantes de sua jornada foi participar do Festival das Lanternas, uma das festas mais tradicionais do país, que acontece na última lua cheia de novembro. Acompanhe!
Viaje na CBN - Edson Ruy - 25-07-19