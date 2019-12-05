Já é Natal nas ruas e parques do ES: confira a programação!

Nesta edição do Viaje no CBN o comentarista Edson Ruy, já no clima do primeiro quadro de dezembro, nos convida a passear por "cantinhos" das cidades capixabas que estão no clima festivo de Natal. Vila do Papai Noel, árvores gigantes e as clássicas cantadas de Natal são alguns dos destaques do nosso passeio. Na Grande Vitória, vamos pela capital, Serra, Vila Velha e Cariacica. Na região Serrana do Estado, Domingos Martins e Santa Teresa. Esta última quem traz os detalhes é a secretária municipal de Turismo e Cultura de Santa Teresa, Eliana Litke.

Your browser does not support the audio element. Viaje na CBN - 05-12-19

- VITÓRIA:

* O Parque Moscoso, no Centro, vai se transformar na Vila do Papai Noel. A chegada do Papai Noel prevista para esta quarta-feira (4), às 18 horas. Entre as novidades, está a Casa do Papai Noel, que este ano contará com quatro ambientes totalmente decorados e onde o “bom velhinho” estará de braços abertos para receber as crianças e famílias diariamente, das 16 às 23 horas. Além disso, uma roda gigante de mais de 8 metros estará montada no local. O brinquedo será aberto ao público e permitirá uma vista panorâmica de todo o parque. Outra novidade é o trem à disposição da criançada. Os visitantes também poderão visitar o presépio e se encantar com a ornamentação natalina, que contará ainda uma árvore de 14 metros. Também haverá trenó, renas, soldados de chumbo, bonecos de Papai Noel e cogumelos gigantes, iluminação de led e bolas de diversas cores e tamanhos espalhados por todo parque.

* Árvores em Vitória: Quem passa pela Praça do Papa, na Enseada do Suá, já pode apreciar um pinheiro reluzente de 28 metros de altura. A ornamentação conta com microlâmpadas e ainda projetores nos coqueiros. Outra foi colocada no Portal do Príncipe, na altura da rodoviária. Também ganharam árvores os trevos das avenidas Fernando Ferrari x Adalberto Simão Nader e Norte Sul x Dante Michelini. Outro ponto que ganhou iluminação especial foi o Museu do Pescador, na Ilha das Caieiras.

* Cantata de Natal: Um dos pontos altos das cantatas será o Natal de Encantos, que acontece na Praça do Papa, em Vitória, no próximo dia 14 de dezembro às 20h. O evento trará Vanessa da Mata para celebrar o fim de ano com os fãs capixabas e, para a ocasião, uma trilha de sucessos será apresentada. Para o meeting, a cantora lírica Natércia Lopes também se apresentará ao lado de Jeremias Reis, Meire Normas, Carla Domingues e a bailarina Liana Vasconcellos sob a regência do maestro Helder Trefzger.

- SERRA:

* Árvore gigante: Com 45 metros de altura e pesando 21,5 toneladas, a árvore de Natal da Serra está no Parque da Cidade em Laranjeiras. Ela é considera a terceira maior árvore de Natal do Brasil, equivalendo a um prédio de 15 andares. Para completar a decoração, que ficará em exibição até o dia 3 de janeiro do ano que vem, um “Feliz Natal” será exibido no arco de entrada do Parque da Cidade, para receber todos os visitantes. As ruas de Serra-Sede também recebem decoração especial com árvore de Natal, anjo aramado, sagrada família, além de pisca-pisca em 72 árvores, 102 postes e 32 palmeiras.

- VILA VELHA:

* Cantatas de Natal: Estão previstas também 19 cantatas e tocatas na cidade.A Prefeitura ainda informa que nove apresentações serão na noite de inauguração da iluminação pública de Natal. E terá ainda a tão esperada chegada do Papai Noel. Confira as datas e locais:

05 de dezembro – Jardim Colorado: Local: Praça do bairro

/ Horário: 19h30

06 de dezembro – Araçás: Local: Local: Praça do bairro/Horário: 19h30

07 de dezembro – Terra Vermelha: Local: Praça dos Desbravadores

/Horário: 19h30

08 de dezembro - Prainha de Vila Velha/Horário: 19h30 - Espetáculo musical de Natal - Coletivo das Artes

12 de dezembro - Santa Mônica: Praça do bairro/

Horário: 19h30

13 de dezembro - Colilândia: Praça do bairro/Horário: 19h30

- CARIACICA:

O brilho e encantamento do Natal chegam em Cariacica no próximo sábado (07). A abertura acontece às 19h30, na praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica Sede. A pracinha vai ficar iluminada e cheia de atrativos ao longo do mês de dezembro. Junto com toda a magia que envolve a data, a garotada ainda vai conhecer a casa do Papai Noel, o presépio feito com manequins e a árvore de natal de 12 metros.

- DOMINGOS MARTINS:

A 23ª edição do Brilho de Natal de Domingos Martins teve início na noite da última sexta-feira (29), na sede do município, em Campinho, com direito a chegada de Papai Noel e das princesas dos contos de fadas, como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, entre outros. Este combo de personagens faz parte do tema do Natal da cidade: "Era uma vez...Papai Noel visita os contos de Grimm". A religiosidade e a tradição da data também estão representadas no Coreto da Fé, com um presépio em tamanho natural, na Praça Arthur Gerhardt e na Rua de Lazer, locais que concentram a maior parte dos enfeites.

23º BRILHO DE NATAL DE DOMINGOS MARTINS

Quando: de 29 de novembro a 6 de janeiro

Onde: Praça Dr. Arthur Gerhardt

Entrada Gratuita

Vila do Papai Noel e da pista de gelo

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 16h às 22h; sexta e sábado, das 10h à 0h; domingo, das 10h às 22h

INGRESSOS:

Vila do Papai Noel: gratuito

Preços da pista de gelo: R$ 25 (20 min); R$ 30 (25 min); R$ 35 (30 min); R$ 70 (60 min). Para bebês e crianças entre 2 e 4 anos, o passeio é realizado em um carrinho, guiado por um instrutor: R$ 25 ( 10 min).

Acima de 5 anos, a criança pode patinar sozinha no patins.

- SANTA TERESA: