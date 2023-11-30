Já decidiu o seu? Pesquisa aponta os destinos mais procurados pelos brasileiros no Réveillon!

Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque os destinos apontados como favoritos para os brasileiros para o Réveillon 2024. Um levantamento da agência online de turismo ViajaNet, que apurou o volume de pacotes (passagens e hotéis) para viagens entre os dias 23 de dezembro e 01 de janeiro de 2024.
CBN - Viaje na CBN - 30-11-23 .mp3
Os destinos mais procurados pelos brasileiros, de acordo com a ViajaNet, incluem:
Réveillon no Nordeste: Porto de Galinhas (Pernambuco) e Natal (Rio Grande do Norte) lideram a preferência
Ano Novo em Nova York, EUA
Gramado, entre o Natal e o Ano Novo
Rio de Janeiro, Punta Cana e Riviera Maya (México)
Buenos Aires, Argentina
Ilhéus, Bahia
Foz do Iguaçu, Paraná.