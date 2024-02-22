Ipanema é eleita a segunda melhor praia do mundo, diz guia

Nesta edição de "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy analisa uma publicação que elegeu as 100 melhores praias do mundo. De acordo com o livro “Best Beaches in the World”, do guia de viagens "Lonely Planet”, a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, ocupa o segundo lugar no ranking, ficando à frente de destinos na Grécia, Filipinas e Tailândia. De acordo com o guia, é o "pôr do sol surpreendente” e o público diverso que faz com que a praia carioca se destaque. Ouça a conversa completa!