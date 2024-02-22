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Ipanema é eleita a segunda melhor praia do mundo, diz guia

Segundo o guia de viagens "Lonely Planet”, a praia do Rio ficou em 2° lugar deixando pra trás praias da Grécia, Filipinas e Tailândia

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 12:11

Publicado em 

22 fev 2024 às 12:11
Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro
Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro Crédito: Pexels
Nesta edição de "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy analisa uma publicação que elegeu as 100 melhores praias do mundo. De acordo com o livro “Best Beaches in the World”, do guia de viagens "Lonely Planet”, a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, ocupa o segundo lugar no ranking, ficando à frente de destinos na Grécia, Filipinas e Tailândia. De acordo com o guia, é o "pôr do sol surpreendente” e o público diverso que faz com que a praia carioca se destaque. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 22-02-24

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