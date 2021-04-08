Inscrições para o Sisu estão abertas. Saiba como fazer!

Para aqueles que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e agora sonham em entrar na universidade é preciso ficar atento. Teve início nesta terça-feira (6) e segue até esta sexta-feira (9) o período de inscrições para a primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2021. Os interessados em concorrer às 2.776 vagas ofertadas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em 74 cursos nos campi de Goiabeiras, Maruípe, Alegre e São Mateus neste primeiro semestre devem se inscrever por meio do endereço eletrônico www.sisu.mec.gov.br. Em entrevista à CBN Vitória, a Diretora de Registro e Controle Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Ufes, Anita Lacerda, esclarece as principais dúvidas com relação às inscrições. Hoje, o Sisu é a principal forma de ingresso nos cursos superiores de instituições federais de ensino do país. Para se inscreverem no Sisu 2021, os candidatos devem ter realizado as provas do último Enem e não podem ter tirado nota zero na prova de redação. Ouça!