Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

VIAJE NA CBN

Inscrições para o Sisu estão abertas. Saiba como fazer!

O Sisu é a principal forma de ingresso nos cursos superiores de instituições federais de ensino do país

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 abr 2021 às 11:33
Para aqueles que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e agora sonham em entrar na universidade é preciso ficar atento. Teve início nesta terça-feira (6) e segue até esta sexta-feira (9) o período de inscrições para a primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2021. Os interessados em concorrer às 2.776 vagas ofertadas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em 74 cursos nos campi de Goiabeiras, Maruípe, Alegre e São Mateus neste primeiro semestre devem se inscrever por meio do endereço eletrônico www.sisu.mec.gov.br. Em entrevista à CBN Vitória, a Diretora de Registro e Controle Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Ufes, Anita Lacerda, esclarece as principais dúvidas com relação às inscrições. Hoje, o Sisu é a principal forma de ingresso nos cursos superiores de instituições federais de ensino do país. Para se inscreverem no Sisu 2021, os candidatos devem ter realizado as provas do último Enem e não podem ter tirado nota zero na prova de redação. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Anita Lacerda - 08-04-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados