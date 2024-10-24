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Viaje na CBN

Inhotim, museus e igrejas: os destaques do turismo pela vizinha Minas Gerais

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 11:59

Publicado em 

24 out 2024 às 11:59
O Instituto Inhotim fica localizado em localizado em Brumadinho (MG)
O Instituto Inhotim fica localizado em localizado em Brumadinho (MG) Crédito: Instituto Inhotim
Nesta edição do “Viaje na CBN”, o assunto em destaque, com o comentarista Edson Ruy, é o turismo por Minas Gerais, estado vizinho ao Espírito Sando. Afinal, o que tem por lá?
CBN - Viaje na CBN -24-10-24.mp3

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