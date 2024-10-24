Inhotim, museus e igrejas: os destaques do turismo pela vizinha Minas Gerais

Nesta edição do “Viaje na CBN”, o assunto em destaque, com o comentarista Edson Ruy, é o turismo por Minas Gerais, estado vizinho ao Espírito Sando. Afinal, o que tem por lá?
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Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 11:59
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