Índice de "passaporte mais poderoso do mundo" tem novo líder

Durante cinco anos, o Japão liderou o "Henley Passport Index", um ranking que estabelece os passaportes "mais poderosos" do mundo com base na liberdade que os portadores têm de viajar para outros países sem precisar de um visto. No entanto, na edição mais recente da lista, o documento japonês caiu para a terceira posição, com as portas abertas para 189 destinos. Foi superado por Cingapura, cujos cidadãos têm acesso liberado em 192 nações.
O índice compara 199 diferentes passaportes e 227 destinos de viagem para listar que nacionalidades têm mais facilidade de viagens sem exigências de visto. Três países europeus — Itália, Espanha e Alemanha — ocupam a vice-liderança da lista, podendo entrar livremente em 190 países. O Brasil ganhou uma posição no ranking. O passaporte brasileiro fica atrás de outros sul-americanos, como o Chile, em 15º e a Argentina, em 18º. Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 20-07-23.mp3
Melhores passaportes do mundo:
Singapura (192 destinos)
Alemanha, Itália e Espanha (190 destinos)
Japão, Áustria, Finlândia, França, Luxemburgo, Coreia do Sul e Suécia (189 destinos)
Dinamarca, Irlanda, Holanda, Reino Unido (188 destinos)
Bélgica, República Tcheca, Malta, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Suíça (187 destinos)
Austrália, Hungria, Polônia (186 destinos)
Canadá, Grécia (185 destinos)
Lituânia, Estados Unidos (184 destinos)
Letônia, Eslováquia, Eslovênia (183 destinos)
Estônia, Islândia (182 destinos)
Liechtenstein e Malásia (180 destinos)
Chipre e Emirados Árabes (179 destinos)
Bulgária, Mônaco e Romênia (176 destinos)
Croácia (175 destinos)
Chile (174 destinos)
San Marino (172 destinos)
Andorra e Hong Kong (170 destinos)
Argentina (169 destinos)
Brasil (168 destinos)
Piores passaportes do mundo:
96. Bangladesh (40 destinos)
97. Coreia do Norte (39 destinos)
98. Nepal e Palestina (38 destinos)
99. Somália e Iêmen (35 destinos)
100. Paquistão (33 destinos)
101. Síria (30 destinos)
102. Iraque (29 destinos)
103. Afeganistão (27 destinos)