Hotel brasileiro está entre os 10 melhores do mundo; conheça o ranking

Os melhores hotéis do mundo! O hotel Fasano Trancoso, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, foi eleito o 10° melhor do mundo pela revista americana de viagens "Travel and Leisure". O empreendimento tem diárias vendidas na internet entre R$ 3.800 e R$ 6.032. O Fasano Trancoso é o único empreendimento brasileiro no ranking, que reúne os 50 melhores resorts de todo o mundo. Na lista, ele aparece logo depois de empreendimentos localizados no México e na Islândia. Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy faz um passeio por esses locais. Ouça a conversa completa!
Confira os 10 primeiros destaques da revista:
1 – The Península Istanbul (Turquia)
2 – Hôtel Dame des Arts (França)
3 – The Ritz-Carlton New York (Estados Unidos)
4 – The Standard Bangkok Mahanakhon (Tailândia)
5 – InterContinental Khao Yai (Tailândia)
6 – Gleneagles Townhouse (Escócia)
7 – Lolebezi – Lower Zambezi National Park (Zâmbia)
8 – Under Canvas Bryce Canyon (Estados Unidos)
9 – Four Seasons Resort Tamarindo (México)
10 – Fasano Trancoso (Brasil)