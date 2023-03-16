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Viaje na CBN

Governo prepara plano de venda de passagens aéreas por R$ 200; entenda

Ouça a análise do comentarista Edson Ruy

Publicado em 16 de Março de 2023 às 13:06

Publicado em 

16 mar 2023 às 13:06
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Viagem Crédito: Pexels
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que o governo federal prepara um programa para vender passagens aéreas por R$ 200 a aposentados, funcionários públicos e estudantes, informou o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, no último domingo (12), ao jornal "Correio Braziliense". O ministro afirmou que as companhias aéreas Gol e Azul "já toparam" participar do programa Voa, Brasil. A ideia é que companhias aéreas brasileiras tenham uma opção dedicada ao Voa Brasil em seus programas de fidelidade. A previsão de França é que o programa comece a funcionar no segundo semestre deste ano. O governo federal não vai subsidiar as passagens mais baratas, e o projeto é das empresas. Ouça a conversa completa!
Viaje na CBN - 16-03-23.mp3

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