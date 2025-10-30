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Forbes: os detalhes do melhor aeroporto e a melhor companhia aérea do mundo

Saiba quais são com o comentarista Edson Ruy

Publicado em 30 de Outubro de 2025 às 12:06

Publicado em 

30 out 2025 às 12:06
Mulher e criança no aeroporto
Família, aeroporto, viagem, conforto, atendimento, excelência Crédito: Shutterstock
Nesta edição do Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a informação que, pelo segundo ano consecutivo, a Emirates Airlines conquistou o título de melhor companhia aérea internacional, reconhecida pelo luxo, elegância e serviço de alta qualidade. A distinção foi concedida no segundo Verified Air Travel Awards, promovido pelo Forbes Travel Guide, e divulgado na última semana, que avalia empresas com base em avaliações de viajantes experientes e especialistas do setor.
Reportagem de "O Globo" traz também que o Aeroporto Changi, em Cingapura, foi eleito o melhor aeroporto internacional. Conhecido por suas atrações únicas, como o jardim de borboletas, piscina na cobertura, labirinto de sebes e o Rain Vortex, a cachoeira interna mais alta do mundo com 40 metros, o terminal combina entretenimento e conforto para transformar a espera em uma experiência memorável. Changi também recebeu o prêmio de melhor restaurante de aeroporto da Forbes.
Nos Estados Unidos, a Delta Air Lines foi reconhecida como a melhor companhia aérea do país, enquanto a JSX se destacou como a melhor empresa de pequeno porte. O Aeroporto LaGuardia, em Nova York, recebeu o título de melhor aeroporto dos EUA, mostrando que excelência pode ser encontrada em diferentes escalas e perfis de viagem. Ouça a conversa completa!
CBN Viaje na CBN - 30-10-25

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