Forbes: os detalhes do melhor aeroporto e a melhor companhia aérea do mundo

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Nesta edição do Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a informação que, pelo segundo ano consecutivo, a Emirates Airlines conquistou o título de melhor companhia aérea internacional, reconhecida pelo luxo, elegância e serviço de alta qualidade. A distinção foi concedida no segundo Verified Air Travel Awards, promovido pelo Forbes Travel Guide, e divulgado na última semana, que avalia empresas com base em avaliações de viajantes experientes e especialistas do setor.

Reportagem de "O Globo" traz também que o Aeroporto Changi, em Cingapura, foi eleito o melhor aeroporto internacional. Conhecido por suas atrações únicas, como o jardim de borboletas, piscina na cobertura, labirinto de sebes e o Rain Vortex, a cachoeira interna mais alta do mundo com 40 metros, o terminal combina entretenimento e conforto para transformar a espera em uma experiência memorável. Changi também recebeu o prêmio de melhor restaurante de aeroporto da Forbes.

Nos Estados Unidos, a Delta Air Lines foi reconhecida como a melhor companhia aérea do país, enquanto a JSX se destacou como a melhor empresa de pequeno porte. O Aeroporto LaGuardia, em Nova York, recebeu o título de melhor aeroporto dos EUA, mostrando que excelência pode ser encontrada em diferentes escalas e perfis de viagem. Ouça a conversa completa!