Fique por dentro dos destinos mais procurados por estrangeiros no Brasil

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que o Brasil tem atraído cada vez mais visitantes estrangeiros. Entre janeiro e setembro de 2024, o número de turistas vindos de outros países aumentou 12% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Segundo a Decolar, agência de viagens online, o top 10 de pacotes já vendidos para o segundo semestre de 2024 no Brasil são para as seguintes cidades: Porto Seguro, Recife, Salvador, Maceió, Porto Alegre, Natal, Rio de Janeiro, Fortaleza, Foz do Iguaçu e Florianópolis. Ouça a conversa completa!
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