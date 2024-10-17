Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Viaje na CBN

Fique por dentro dos destinos mais procurados por estrangeiros no Brasil

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 17 de Outubro de 2024 às 11:57

Publicado em 

17 out 2024 às 11:57
A cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia
A cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia Crédito: Divulgação Prefeitura de Porto Seguro
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que o Brasil tem atraído cada vez mais visitantes estrangeiros. Entre janeiro e setembro de 2024, o número de turistas vindos de outros países aumentou 12% em comparação com o mesmo período do ano anterior. 
Segundo a Decolar, agência de viagens online, o top 10 de pacotes já vendidos para o segundo semestre de 2024 no Brasil são para as seguintes cidades: Porto Seguro, Recife, Salvador, Maceió, Porto Alegre, Natal, Rio de Janeiro, Fortaleza, Foz do Iguaçu e Florianópolis. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 17-10-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo
Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados