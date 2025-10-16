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Viaje na CBN

Fim da bagagem de mão? Entenda novas regras de companhias aéreas brasileiras

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 16 de Outubro de 2025 às 12:06

Publicado em 

16 out 2025 às 12:06
Férias, mala, viagem
Férias, mala, viagem Crédito: Pixabay
Nesta última semana, a companhia Gol divulgou uma opção de tarifa mais econômica em que o passageiro não tem direito a despachar bagagem e nem a levar uma mala de mão dentro da cabine. A modalidade "Basic" é válida, inicialmente, para viagens com origens fora do Brasil.
A novidade não acaba de vez com o transporte de artigos pessoais. Bolsas ou mochilas que caibam embaixo do assento da frente seguem sendo permitidos, devendo seguir dimensões determinadas pela companhia aérea. O que muda é que, a partir de agora, quem desejar embarcar na Gol com a bagagem de mão deve optar por outras de passagem, que contam com acréscimo de tarifa. Nesta edição de Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy tira as dúvidas dos clientes!
CBN - Viaje na CBN - 16-10-25.mp3

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