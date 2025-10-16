Fim da bagagem de mão? Entenda novas regras de companhias aéreas brasileiras

Nesta última semana, a companhia Gol divulgou uma opção de tarifa mais econômica em que o passageiro não tem direito a despachar bagagem e nem a levar uma mala de mão dentro da cabine. A modalidade "Basic" é válida, inicialmente, para viagens com origens fora do Brasil.

A novidade não acaba de vez com o transporte de artigos pessoais. Bolsas ou mochilas que caibam embaixo do assento da frente seguem sendo permitidos, devendo seguir dimensões determinadas pela companhia aérea. O que muda é que, a partir de agora, quem desejar embarcar na Gol com a bagagem de mão deve optar por outras de passagem, que contam com acréscimo de tarifa. Nesta edição de Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy tira as dúvidas dos clientes!