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VIAJE NA CBN

Fernando de Noronha vai reabrir turismo a partir de 10 de outubro

Ouça o comentarista Edson Ruy

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 12:05

Publicado em 

01 out 2020 às 12:05
Nesta edição do Viaje na CBN, o destaque, com o comentarista Edson Ruy, volta a ser o badalado destino de Fernando de Noronha. Isso porque turistas poderão voltar a viajar para a ilha a partir de 10 de outubro, desde que comprovem não estar com covid-19. A apresentação de um teste RT-PCR negativo para o novo coronavírus faz parte de um protocolo de biossegurança especial que guiará a retomada turística do arquipélago, a cerca de 540 km de distância da costa de Pernambuco. De acordo com a administração da ilha, o plano de reabertura foi elaborado em parceria com as autoridades de saúde de Pernambuco. Até então, como já foi destaque em nosso quadro, o turismo estava liberado apenas para pessoas que já tinham contraído a covid-19. Ouça!
Viaje na CBN - 01-10-20

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