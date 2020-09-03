Fernando de Noronha reabre para turistas que já tiveram Covid-19

Nesta edição do Viaje na CBN, o destaque de Edson Ruy vem do arquipélago de Fernando de Noronha. Por lá a liberação para retomada do turismo, começou a vigorar na última terça-feira (1º), mas os primeiros visitantes só devem desembarcar na ilha no sábado (5), dia previsto para a chegada do voo comercial. Para desembarcar, os turistas precisam comprovar que já tiveram Covid-19 e estão curados.
Para poder viajar, o visitante deve enviar ao governo o resultado do exame e a comprovação do pagamento da Taxa de Preservação Ambiental, tributo obrigatório para os turistas, através de uma página específica, onde é também possível tirar dúvidas sobre acesso à ilha. Ouça o comentário.
Viaje na CBN - 03-09-20