Férias no Brasil: os destinos mais procurados para viajar em família

Já se aproximando do clima das férias escolares muitas famílias se mobilizam em torno daquela tão aguardada viagem. E com as oscilações do dólar nas últimas semanas, investir num passeio aqui mesmo no Brasil, pode ser uma opção mais em conta. Este é o destaque do Viaje na CBN desta quinta-feira (12). Conheça os destinos mais procurados por quem deseja viajar pelo País. O serviço online de hospedagem Airbnb divulgou recentemente os 10 destinos mais procurados pelos turistas que viajam em família pelo Brasil. Foram analisadas as reservas feitas entre o período de setembro de 2018 e agosto de 2019.