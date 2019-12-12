Férias no Brasil: os destinos mais procurados para viajar em família

Já se aproximando do clima das férias escolares muitas famílias se mobilizam em torno daquela tão aguardada viagem. E com as oscilações do dólar nas últimas semanas, investir num passeio aqui mesmo no Brasil, pode ser uma opção mais em conta. Este é o destaque do Viaje na CBN desta quinta-feira (12). Conheça os destinos mais procurados por quem deseja viajar pelo País. O serviço online de hospedagem Airbnb divulgou recentemente os 10 destinos mais procurados pelos turistas que viajam em família pelo Brasil. Foram analisadas as reservas feitas entre o período de setembro de 2018 e agosto de 2019.
Viaje na CBN - 12-12-19.mp3
Os locais:
1. Cabo Frio (RJ)
2. Ubatuba (SP)
3. Guarujá (SP)
4. Gramado (RS)
5. São Sebastião (SP)
6. Florianópolis (SC)
7. Fortaleza (CE)
8. Rio de Janeiro (RJ)
9. Curitiba (PR)
10. São Paulo (SP)
[Fonte: Airbnb]