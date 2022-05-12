Férias multigeracionais: conheça a tendência de viagem que une toda a família

A flexibilização da pandemia e a retomada das viagens impulsionou passeios em família. É o que apontam os números da Virtuoso, rede de agências mundial especializada em turismo de luxo. Segundo 78% dos consultores da empresa, houve um aumento na procura de viagens reunindo grandes grupos de várias gerações. Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN, comenta que as férias de famílias multigeracionais foi uma necessidade criada na pandemia, quando muitas famílias ficaram separadas, e uma tendência que deve permanecer pelo menos até o fim de 2022. Redes de hotéis, por exemplo, já estão apresentando pacotes e programas específicos para este tipo de viagem. Acompanhe!