Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Viaje na CBN

Férias de julho: ainda dá pra se programar? Que lugares posso conhecer?

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 12:02

Publicado em 

01 jun 2023 às 12:02
Férias, escola
Férias, escola Crédito: Pixabay
Aproximando-se do período de férias escolares. Muitas famílias que ainda não se programaram correm contra o tempo para curtir dias de folga em julho. Pensando nisso, nesta edição do "Viaje na CBN", o comentaristas Edson Ruy traz dicas e orientações para quem deseja viajar nos próximos meses. No Brasil, aponta o especialista, a tendência para esta época do ano incluem roteiros como cidades da Serra Catarinense, a serra Gaúcha (pelo Rio Grande do Sul) e, claro, as montanhas capixabas. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 01-06-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados