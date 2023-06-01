Férias de julho: ainda dá pra se programar? Que lugares posso conhecer?

Aproximando-se do período de férias escolares. Muitas famílias que ainda não se programaram correm contra o tempo para curtir dias de folga em julho. Pensando nisso, nesta edição do "Viaje na CBN", o comentaristas Edson Ruy traz dicas e orientações para quem deseja viajar nos próximos meses. No Brasil, aponta o especialista, a tendência para esta época do ano incluem roteiros como cidades da Serra Catarinense, a serra Gaúcha (pelo Rio Grande do Sul) e, claro, as montanhas capixabas. Ouça a conversa completa!