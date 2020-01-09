Férias: Conheça as regras para embarque de menores

Férias, janeiro e, claro, surgem muitas dúvidas por parte dos pais e responsáveis sobre como realizar um viagem de forma segura e sem dor de cabeça junto às crianças. Pensando nisso, nesta edição do Viaje na CBN o comentarista Edson Ruy traz dicas valiosas para quem ainda vai pegar a estrada ou voar junto aos pequenos. Quem também participa da conversa é a juíza Patrícia Neves, coordenadora das Varas da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES). No último ano o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou novas normas sobre viagens nacionais de crianças desacompanhadas.