Férias: Conheça as regras para embarque de menores

Férias, janeiro e, claro, surgem muitas dúvidas por parte dos pais e responsáveis sobre como realizar um viagem de forma segura e sem dor de cabeça junto às crianças. Pensando nisso, nesta edição do Viaje na CBN o comentarista Edson Ruy traz dicas valiosas para quem ainda vai pegar a estrada ou voar junto aos pequenos. Quem também participa da conversa é a juíza Patrícia Neves, coordenadora das Varas da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES). No último ano o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou novas normas sobre viagens nacionais de crianças desacompanhadas.
A resolução do Conselho Nacional de Justiça dispensa de autorização judicial menores de 16 anos que queiram viajar desacompanhados dos pais ou responsáveis pelo território nacional. É preciso apenas a autorização dos pais, com documento com firma reconhecida em cartório ou escritura pública. De acordo com o texto, não será exigida autorização judicial para viagem de crianças ou adolescentes em território nacional nas seguintes situações. Confira!
Viaje na CBN - Edson Ruy - 09-01-20