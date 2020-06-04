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VIAJE NA CBN

Famosos pontos turísticos no mundo voltam a reabrir

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 12:08

Publicado em 

04 jun 2020 às 12:08
Em diversas cidades do mundo, o cenário do turismo já é bem diferente do Brasil, já que nesses locais já há um processo de reabertura, passado o avanço de casos do novo coronavírus. Famosos pontos turísticos na Europa, Oriente Médio e Ásia voltaram a abrir ou devem retomar seu funcionamento nas próximas semanas. A Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, reabriu as portas no último dia 24. Os Museus do Vaticano também voltaram a receber visitantes. Já o Louvre, na França, deve reabrir em 6 de julho, e a Espanha, também em julho, vai liberar as fronteiras para turistas estrangeiros. Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy comenta a retomada do turismo e a reabertura dos pontos turísticos no mundo. Confira!
Viaje na CBN - 04-06-20

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