Famosos pontos turísticos no mundo voltam a reabrir

Em diversas cidades do mundo, o cenário do turismo já é bem diferente do Brasil, já que nesses locais já há um processo de reabertura, passado o avanço de casos do novo coronavírus. Famosos pontos turísticos na Europa, Oriente Médio e Ásia voltaram a abrir ou devem retomar seu funcionamento nas próximas semanas. A Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, reabriu as portas no último dia 24. Os Museus do Vaticano também voltaram a receber visitantes. Já o Louvre, na França, deve reabrir em 6 de julho, e a Espanha, também em julho, vai liberar as fronteiras para turistas estrangeiros. Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy comenta a retomada do turismo e a reabertura dos pontos turísticos no mundo. Confira!