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VIAJE NA CBN

Falta pouco para o Carnaval: ainda dá tempo de se programar?

O comentarista Edson Ruy aponta os destinos que prometem ser sensação neste ano, como Salvador

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 13:26

Publicado em 

16 jan 2020 às 13:26
Faltando pouco mais de um mês para o Carnaval, fica o questionamento: você já definiu onde vai festejar o feriado? Caso seu roteiro ainda não esteja traçado, agora, no Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy aponta se ainda dá tempo de se programar para o Carnaval. Ele aponta ainda quais são os destinos carnavalescos, nacionais e internacionais, que estão em alta no ano de 2020. Cidades famosas pelo Carnaval, como Salvador e Rio de Janeiro, continuam bombando. Confira!
Viaje na CBN - Edson Ruy - 16-01-20

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