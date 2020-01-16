Falta pouco para o Carnaval: ainda dá tempo de se programar?

Faltando pouco mais de um mês para o Carnaval, fica o questionamento: você já definiu onde vai festejar o feriado? Caso seu roteiro ainda não esteja traçado, agora, no Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy aponta se ainda dá tempo de se programar para o Carnaval. Ele aponta ainda quais são os destinos carnavalescos, nacionais e internacionais, que estão em alta no ano de 2020. Cidades famosas pelo Carnaval, como Salvador e Rio de Janeiro, continuam bombando. Confira!