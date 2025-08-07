EUA voltam a exigir entrevistas presenciais para vistos; entenda

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a informação que o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que, a partir de 2 de setembro, passará a exigir entrevista presencial para a maioria dos solicitantes de vistos de não imigrantes, inclusive os de turismo. A medida revoga a política de dispensa de entrevistas instituída durante a pandemia, que havia flexibilizado esse processo principalmente para a renovação dos vistos. A justificativa é reforçar os protocolos de segurança. Já para os solicitantes, a mudança deve resultar em mais filas e maior tempo de espera para a emissão do visto. Ouça a conversa completa!