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VIAJE NA CBN

EUA devem flexibilizar entrada de brasileiros na próxima semana

Confira a análise do comentarista Edson Ruy, nesta edição do "Viaje na CBN", sobre o assunto

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 11:55

Publicado em 

10 set 2020 às 11:55
O governo dos Estados Unidos deve flexibilizar a entrada dos brasileiros no país a partir da próxima semana. Atualmente, há voos diretos feitos apenas por companhias americanas com destino para 15 aeroportos. Além disso, quem chega nos EUA precisa comprovar necessidade da viagem e passar por uma série de exames de saúde e um questionário relacionado a sintomas da Covid-19. O ato administrativo ainda não foi assinado pelo presidente Donald Trump, mas a informação já circula entre as embaixadas do país.
 O Brasil, aponta a publicação, não é o país único a ter uma entrada flexibilizada. O Reino Unido, a China, o Irão e outros países também vão ter a entrada facilitada. A informação, publicada pelo Yahoo News, foi confirmada pelo Radar Econômico, de "Veja". A promessa é de que as restrições sejam revistas a partir de segunda-feira, 14. As restrições de voos desde o Brasil para os Estados Unidos foram impostas em 24 de maio. Confira a análise do comentarista Edson Ruy, nesta edição do "Viaje na CBN", sobre o assunto. 
Viaje na CBN com Edson Ruy

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