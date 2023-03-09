Etias: entenda o que será a autorização para viagens para a Europa

Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que um novo Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagens (Etias) vai avaliar o perfil de cada turista que quiser viajar para União Europeia.

A ideia da Comissão Europeia é exigir essa autorização para aprimorar a segurança do Espaço Schengen (que abrange 26 países). O sistema está sendo discutido desde 2016 e passaria a valer em 2021, mas vem sendo adiado desde então. O Etias não é um visto, mas uma espécie de permissão on-line, que se pede uma vez a cada três anos. Ouça a conversa completa!