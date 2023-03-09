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Viaje na CBN

Etias: entenda o que será a autorização para viagens para a Europa

Ouça os detalhes na participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 09 de Março de 2023 às 12:04

Publicado em 

09 mar 2023 às 12:04
Viagem internacional, passaporte, Europa
Viagem internacional, passaporte, Europa Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que um novo Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagens (Etias) vai avaliar o perfil de cada turista que quiser viajar para União Europeia.
Viaje na CBN - 09-03-23.mp3
A ideia da Comissão Europeia é exigir essa autorização para aprimorar a segurança do Espaço Schengen (que abrange 26 países). O sistema está sendo discutido desde 2016 e passaria a valer em 2021, mas vem sendo adiado desde então. O Etias não é um visto, mas uma espécie de permissão on-line, que se pede uma vez a cada três anos. Ouça a conversa completa!

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