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Viaje na CBN

Etias: conheça a nova autorização que vai ser exigida em viagens para a Europa

Quem explica é o comentarista Edson Ruy

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 11:48

Publicado em 

16 jun 2022 às 11:48
Viagem, viagem internacional, avião, continentes
Brasileiros só querem viajar para o exterior depois de vacinados Crédito: Andrea Piacquadio/Pexels
Quem pensa em conhecer a Europa no próximo ano vai ter que se familiarizar com o novo Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagens (Etias), que vai avaliar os perfis de cada turista, para só então permitir a entrada nos países do Espaço Schengen (que abrange 26 países). A inscrição no sistema deve se tornar obrigatória em meados de 2023. O sistema vem sendo discutido desde 2016 e passaria a valer em 2021, mas foi adiado. E quem precisará da autorização? Visitantes de 60 países que atualmente não precisam de visto, como das Américas e boa parte dos países asiáticos e alguns da África. Tema para Edson Ruy, nesta edição do "Viaje na CBN". Ouça a conversa completa!
Viaje Na CBN - 4.47s - 16-06-22

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