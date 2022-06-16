Etias: conheça a nova autorização que vai ser exigida em viagens para a Europa

Quem pensa em conhecer a Europa no próximo ano vai ter que se familiarizar com o novo Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagens (Etias), que vai avaliar os perfis de cada turista, para só então permitir a entrada nos países do Espaço Schengen (que abrange 26 países). A inscrição no sistema deve se tornar obrigatória em meados de 2023. O sistema vem sendo discutido desde 2016 e passaria a valer em 2021, mas foi adiado. E quem precisará da autorização? Visitantes de 60 países que atualmente não precisam de visto, como das Américas e boa parte dos países asiáticos e alguns da África. Tema para Edson Ruy, nesta edição do "Viaje na CBN". Ouça a conversa completa!