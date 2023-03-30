“Esqueci os pertences no aeroporto. E, agora?”

Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque um assunto que acomete muitas pessoas quando o assunto é viagem: o esquecimento de pertences. Falta de atenção ou descuido? O comentarista tem seu próprio exemplo. Ele esqueceu uma mochila com passaporte, laptop, dinheiro em espécie no aeroporto de Istambul, na sala de embarque. Ele conseguiu resgatar a mochila, com todos os itens, no aeroporto de Tel Aviv, em Israel. “Felizmente, as coisas também funcionam”, conta ele, aliviado. Como proceder nesse tipo de episódio?