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Viaje na CBN

“Esqueci os pertences no aeroporto. E, agora?”

Conheça histórias vivenciadas pelo comentarista Edson Ruy e também pelos nossos ouvintes

Publicado em 30 de Março de 2023 às 11:54

Publicado em 

30 mar 2023 às 11:54
Viagem, bagagem, voltando para casa
Viagem, bagagem, voltando para casa Crédito: Pexels
Nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz como destaque um assunto que acomete muitas pessoas quando o assunto é viagem: o esquecimento de pertences. Falta de atenção ou descuido? O comentarista tem seu próprio exemplo. Ele esqueceu uma mochila com passaporte, laptop, dinheiro em espécie no aeroporto de Istambul, na sala de embarque. Ele conseguiu resgatar a mochila, com todos os itens, no aeroporto de Tel Aviv, em Israel. “Felizmente, as coisas também funcionam”, conta ele, aliviado. Como proceder nesse tipo de episódio? 
Viaje na CBN - 30-03-23.mp3

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