Entenda quais são as restrições para brasileiros na Europa

Na última terça-feira (30), a União Europeia aprovou a reabertura de suas fronteiras que ficaram fechadas por cerca de três meses por conta da pandemia do novo coronavírus. Somente viagens essenciais estavam autorizadas. Desde esta quarta-feira (1º), turistas de 15 países podem entrar em países na Europa, respeitando alguns critérios sanitários. Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy comenta a decisão do bloco e explica em que condições o brasileiro terá chances de entrar.