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VIAJE NA CBN

Entenda quais são as restrições para brasileiros na Europa

Ouça o Viaje na CBN desta quinta-feira (02)!

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 11:59

Publicado em 

02 jul 2020 às 11:59
Na última terça-feira (30), a União Europeia aprovou a reabertura de suas fronteiras que ficaram fechadas por cerca de três meses por conta da pandemia do novo coronavírus. Somente viagens essenciais estavam autorizadas. Desde esta quarta-feira (1º), turistas de 15 países podem entrar em países na Europa, respeitando alguns critérios sanitários. Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy comenta a decisão do bloco e explica em que condições o brasileiro terá chances de entrar.
Viaje na CBN - 02-07-20.mp3

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