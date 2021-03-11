Entenda como a pandemia da covid-19 transformou o setor do turismo

A pandemia do novo coronavírus transformou - e ainda transforma - o setor do turismo, um dos primeiros a serem impactos no mundo, ainda em março do último ano. 365 dias depois, o que esperar, então, daqui pra frente? Assunto para Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. Ele explica que a pandemia impactou em diversos setores da economia envolvendo o turismo: aviação, bares e restaurantes, shoppings e vestuário. E daqui pra frente? Viagens individuais tornaram-se destaque, a procura por serviços "all inclusive" - e que privilegiem a preocupação com saúde e higiene, além da redescoberta pelo território brasileiro, para viagens curtas e locais. Acompanhe a análise!