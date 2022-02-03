Enquanto Brasil amplia suspensão de cruzeiros, países derrubam restrições

A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA Brasil) anunciou nesta semana a prorrogação da suspensão da temporada até 18 de fevereiro devido ao quadro epidemiológico nacional. Enquanto isso, em outros países, a situação é bem diferente. Nos Estados Unidos, a ordem restritiva do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) não foi renovada, o que permite as companhias de cruzeiros operarem em capacidade máxima. Assunto para Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. Acompanhe!
Quanto ao turismo em geral, Reino Unido, França, Holanda, Dinamarca, Espanha, Áustria, Finlândia, Bélgica, Grécia e Suécia estão entre os países que estão flexibilizando regras. Alguns deles já autorizaram operação turística em capacidade máxima e derrubaram a necessidade de teste negativo da Covid-19 para entrar em seus territórios.
Viaje Na CBN - 03-02-22