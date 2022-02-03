Enquanto Brasil amplia suspensão de cruzeiros, países derrubam restrições

A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA Brasil) anunciou nesta semana a prorrogação da suspensão da temporada até 18 de fevereiro devido ao quadro epidemiológico nacional. Enquanto isso, em outros países, a situação é bem diferente. Nos Estados Unidos, a ordem restritiva do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) não foi renovada, o que permite as companhias de cruzeiros operarem em capacidade máxima. Assunto para Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. Acompanhe!