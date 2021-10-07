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Viaje na CBN

Egito: roteiro repleto de histórias e boas surpresas

Nosso comentarista Edson Ruy nos leva para um passeio pela história das civilizações

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 12:03

Publicado em 

07 out 2021 às 12:03
Egito
Egito Crédito: Pexels
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy nos convida a uma experiência de visitar a terra do Faraó. É hora de conhecer em detalhes o Egito, de onde ele fala! Conheça os encantos da região, a história e como tem sido a experiência por lá! "Cheguei aqui dia 3, vou embora dia 15, e o programa no Egito é pra fazer o Cairo, a zona das pirâmides, visita ao templo de Abu Simbel, um cruzeiro pelo rio Nilo, e Mar Vermelho. É uma viagem pela história", explica Edson. Ouça a conversa completa!
Viaje na CBN - 07-10-21.mp3

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