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Viaje na CBN

É o futuro do turismo? Hotéis autônomos ganham força no Brasil!

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 21 de Agosto de 2025 às 12:09

Publicado em 

21 ago 2025 às 12:09
Qual a viagem ideal para o seu signo?
Qual a viagem ideal? Crédito: Personare
Nesta edição do "Viaje na CBN", o assunto em destaque são os chamados "hotéis autônomos". Viajar por longas horas no Brasil pode ser cansativo e encontrar um bom lugar para descansar na estrada nem sempre é fácil. Apostando em praticidade e segurança, os hotéis autônomos vêm ganhando espaço. Imagine pedir seu carro direto do quarto, com um botão? E ter a chave do quarto através dos aplicativos de carteira virtual? Camas inteligentes e mais confortáveis e um serviço de quarto automatizado? O comentarista analisa o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 2108-25.mp3

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