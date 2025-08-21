É o futuro do turismo? Hotéis autônomos ganham força no Brasil!

Nesta edição do "Viaje na CBN", o assunto em destaque são os chamados "hotéis autônomos". Viajar por longas horas no Brasil pode ser cansativo e encontrar um bom lugar para descansar na estrada nem sempre é fácil. Apostando em praticidade e segurança, os hotéis autônomos vêm ganhando espaço. Imagine pedir seu carro direto do quarto, com um botão? E ter a chave do quarto através dos aplicativos de carteira virtual? Camas inteligentes e mais confortáveis e um serviço de quarto automatizado? O comentarista analisa o assunto. Ouça a conversa completa!