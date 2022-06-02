É hora de pegar a estrada: um roteiro rodoviário pelas cidades históricas de Minas

Nesta edição do Viaje na CBN, vamos pegar a estrada! A viagem é em direção a Minas Gerais, estado conhecido pelo turismo histórico. As principais cidades que compõem a rota - Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João Del-Rei e Congonhas - são conhecidas pelo rico acervo artístico e religioso. Entre os destaques estão as obras barrocas do escultor Aleijadinho, que viveu no século XVIII. A igreja mais famosa, de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, é considerada uma obra-prima do barroco brasileiro. O roteiro completo fica por conta de Edson Ruy! Ouça!
Viaje na CBN - 02-06-22.mp3
- DISTÂNCIAS (VIA BR-262) -
De Vitória a Mariana: 429km
De Vitória a Ouro Preto: 441km
De Vitória a Congonhas: 496km
De Vitória a Tiradentes: 580km
De Vitória a São João Del-Rei: 595km