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Viaje na CBN

É hora de pegar a estrada: um roteiro rodoviário pelas cidades históricas de Minas

Vamos com as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 12:07

Publicado em 

02 jun 2022 às 12:07
Mariana, em Minas Gerais
Mariana, em Minas Gerais Crédito: Ronaldo Krieger/Pixabay
Nesta edição do Viaje na CBN, vamos pegar a estrada! A viagem é em direção a Minas Gerais, estado conhecido pelo turismo histórico. As principais cidades que compõem a rota - Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João Del-Rei e Congonhas - são conhecidas pelo rico acervo artístico e religioso. Entre os destaques estão as obras barrocas do escultor Aleijadinho, que viveu no século XVIII. A igreja mais famosa, de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, é considerada uma obra-prima do barroco brasileiro. O roteiro completo fica por conta de Edson Ruy! Ouça!
Viaje na CBN - 02-06-22.mp3
- DISTÂNCIAS (VIA BR-262) -
De Vitória a Mariana: 429km
De Vitória a Ouro Preto: 441km
De Vitória a Congonhas: 496km
De Vitória a Tiradentes: 580km
De Vitória a São João Del-Rei: 595km

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