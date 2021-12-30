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Viaje na CBN

Doze destinos de viagem no Brasil ideais para cada mês do ano

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 12:18

Publicado em 

30 dez 2021 às 12:18
Arraial do Cabo
Arraial do Cabo Crédito: Pixabay
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy aponta os melhores destinos de viagem no Brasil a cada mês. A seleção de 12 lugares leva em consideração fatores como clima e atrações locais. Por exemplo, janeiro é um ótimo mês para viajar a Salvador - além do verão, o período é de famosas celebrações, como o Senhor do Bonfim. Já em fevereiro, o destino pode ser o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, quando acontece o auge das colheitas de uvas. Acompanhe a programação completa!
Viaje na CBN - 30-12-21.mp3

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