Doze destinos de viagem no Brasil ideais para cada mês do ano

Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy aponta os melhores destinos de viagem no Brasil a cada mês. A seleção de 12 lugares leva em consideração fatores como clima e atrações locais. Por exemplo, janeiro é um ótimo mês para viajar a Salvador - além do verão, o período é de famosas celebrações, como o Senhor do Bonfim. Já em fevereiro, o destino pode ser o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, quando acontece o auge das colheitas de uvas. Acompanhe a programação completa!