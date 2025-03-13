Downgrade: saiba o que leva um passageiro a ceder o próprio assento

Nesta edição de Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy explica o que é um downgrade. Na última semana, a atriz Ingrid Guimarães compartilhou nas redes sociais que foi obrigada a ceder o próprio lugar na classe econômica superior e viajar na classe econômica por conta de uma cadeira quebrada. Conhecida como "downgrade", a prática de colocar um passageiro em uma classe inferior da que foi reservada pode ser aplicada por companhias áreas sob a justificativa de questões operacionais ou falta de assentos. Ouça a conversa completa!
